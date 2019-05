Sepa por qué hoy es el Día Internacional del Primer Beso, explicado por su fundadora

mayo 23, 2019 - 6:01 am

Muchos nos preguntan por que se seleccionó ese día y no otro. Bueno igual que con los demás días, también tiene su historia.

Fue el día en que dos jóvenes se besaron en el parque Los Caobos a las 2,45 de la tarde un 23 de mayo. el joven era muy pobre dormía en un colchón en el piso en la casa de sus tíos, con el ímpetu propio de la juventud, no se amilano por eso y decidió darle el mejor beso a su novia luego de seis meses pidiéndole que lo aceptara.

No tenia ni para el transporte publico, así que decidió caminar desde la avenida Baralt hasta el parque en el centro de Caracas y allí se encontraría con su nueva novia. aun no la había besado no tenia dinero para brindarle nada, busco el lugar mas bonito del parque, habían pajaritos volando, arboles hermosos y obras de arte entre esa naturaleza no se escuchaba el ruido del transito solo el susurro del aire entre los arboles y el cantar de los pájaros. Y allí en esa tarde soleada a las 2,45 se besaron por primera vez. el beso duro varias horas, entre beso y beso. Según cuentan que sintieron que el tiempo se detuvo que no había nada mas, sino ellos y el Universo, que sintieron una gran felicidad interna.

El romance no duro mucho tiempo,las diferencias religiosas entre otras muchas desigualdades hicieron lo suyo, ella católica practicante y de familia católica, el aspirante a santería. igual se reconciliaron tres veces, aquel amor se negaba a morir, para ella el fue su primer beso y su primer amor. Pasado los años en honor a ese amor truncado por las diferencias religiosas y culturales. se decidió fundar ese día como el día internacional del primer beso. en honor a aquel beso del aquel amor truncado por la realidad y las diferencias.

besos a todos.

GILDA IZZABELLA DIAZ

FUNDADORA DEL DÍA INTERNACIONAL DEL PRIMER BESO

Tomado del portal http://23demayodiainternacionaldelprimerbeso.blogspot.com/