Se perpetúan kilométricas colas en gasolineras ¿y el motivo?

mayo 11, 2019 - 12:02 pm

Este sábado se mantienen las extensas colas en las estaciones de servicios y los choferes piden a gritos una respuesta con solución.

Desde el primer apagón nacional, el Zulia se ha visto envuelto en un trance oscuro que cada día se ancla en odiseas de supervivencias.

“¿Cómo es posible que estemos pagando tanto carma?. Me paro desde las tres de la mañana a perder mi tiempo en una cola de gasolina. Anoche me puse a llorar porque nos mandaron el combo del no hay: luz, agua y más desesperación”, de esta manera se desahogó un maracaibero en cola que se quedó en anonimato.

Mientras unos lloran y otros llevan su vida en la espera de surtirse del combustible, las manifestaciones de incertidumbre crecen en la población.

Noticia al Día