Se nos están muriendo los viejitos: Sometidos al olvido, humillaciones

mayo 8, 2019 - 3:34 pm

Los ancianos delicados de salud y débiles no aguantan esta “pela”: Sin luz, ni agua fría, con calor y mucho menos medicamentos

La actual situación de Venezuela ha causado el deterioro de la calidad de vida de adultos y niños. Los cortes eléctricos, la falta de agua y tener una alimentación incompleta aplasta la salud de los ciudadanos. Esta realidad empeora cuando los afectados son los adultos mayores, quienes en el estado Zulia sufren las mayores consecuencias del abandono y desconsideración.

Hacer largas colas en una sucursal bancaria se vuelve mortal en la ciudad Marabina, cuando después de seis y hasta ocho horas bajo el sol, parado, sin ir al baño y deshidratado un anciano se desvanece bajo la mirada de extraños.

“Yo he visto gente morir en las colas”, compartió una ciudadana Chilena que lleva 57 años viviendo en Venezuela y quién decidió resguardar su identidad. La señora “Carmen”, como prefirió apodarse, aseguró que llegó al país por una propuesta de trabajo y se enamoró de la libertad que gozaban estas tierras. “Ahora me arrepiento. Al Zulia lo han tratado tan mal, me duele más a mí que a los nativos de este Estado”, expresó e instó a las autoridades de la entidad a mejorar las condiciones de los ancianos.

“En todos lados nos tratan mal, en los bancos no nos respetan”, dijo la señora “Carmen”.

Dosis de vida a la espera de agua y electricidad

En una sala a oscuras esperan 14 pacientes de la Unidad de Diálisis Maracaibo (UDM) para realizar su tratamiento renal. El único problema es que no hay agua, ni electricidad para empezar el procedimiento.

Los pacientes, mayormente por ancianos, denunciaron la falta de garantías para los personas en su condición. “No nos alimentamos correctamente, a veces una vez al día, la falta de agua nos dificulta la higiene que necesitamos y la falta de electricidad nos paraliza las diálisis que requerimos tres veces por semana”, compartió Elio Gonzalez de 44 años.

“Salgo de mi casa con miedo de morir por la falta de sesiones de diálisis”

Así lo expresó Francisco Fernández al ver las cámaras de Noticia al Día. “Los gobernantes no se preocupan por los enfermos, en garantizarnos una atención adecuada, alimentación y servicios públicos que en vez de ayudar, empeoran nuestra calidad de vida”, dijo.

“Exigimos directiva en la UDM, cajas CLAP y plata eléctrica”, exclamó Asunción Montiel de 60 años, quien lleva 13 años dializándose en la Unidad.

Los adultos mayores de la ciudad sufren enfermedades como hipertensión, diabetes, cardiopatía, problemas renales y enfermedades oncológicas que requieren una atención médica óptima, medicamentos al alcance de sus manos y centros hospitalarios que realicen los tratamientos necesarios. “Somos humillados todos los días por las necesidades que tenemos y no podemos cubrir”, dijo una habitante del sector 18 de Octubre.

“Debemos de hacer colas para el transporte público, colas para sacar el efectivo con el que se va a pagar, caminar largas cuadras para conseguir la comida más económica, los medicamentos más económicos, y al llegar a la casa, carretear agua y aguantar calor. Esto no es vida, prefiero morirme”, expresó Adolfino Arrieta, abuelo de 70 años, habitante del sector Cuatricentenario.

Fotos: José López

Noticia al Día