Samuel Moncada critica a senador estadounidense que sugirió uso de fuerza militar en Venezuela

mayo 5, 2019 - 2:13 pm

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, utilizó su cuenta de Twitter para criticar un comentario realizado por el senador americano Todd Young, quien sugirió una audiencia ante el Senado de Relaciones Exteriores, para hablar sobre un posible despliegue de las fuerzas militares americanas en Venezuela.

“El desespero por atacar es tan peligroso que un senador de EE UU llama a discutir públicamente el uso de la fuerza militar contra Venezuela. Él sabe que se puede iniciar una guerra ignorando ilegalmente al Congreso y el pueblo de EE UU debe estar informado sobre las consecuencias”, comentó el embajador a través de Twitter, adjunto a unas capturas de las declaraciones ofrecidas por el senador Young.

En su declaración, el senador americano expresó su preocupación por los rumores de una “posible intervención militar” en Venezuela, por lo que hizo un llamado a miembros del Senado de Relaciones Exteriores a sostener auditorías con miembros claves, para discutir los planes que tienen con Venezuela, entre ellos la posibilidad de desplegar fuerzas militares, esto de acuerdo con un tweet compartido por un reportero americano.

Republican Senator Todd Young calls for Senate hearing on US military intervention in Venezuela given debate over president’s ability to wage war without Congressional authorization pic.twitter.com/4SNp926Ulw

— Robbie Gramer (@RobbieGramer) May 4, 2019