Sacar efectivo del banco sigue siendo una tortura china

mayo 6, 2019 - 10:16 am

Este lunes se mantienen las colas en las entidades bancarias. Para poder retirar efectivo o el retroactivo de pensión, las personas deben de estar bajo el sol largas horas.

Una señora de tercera edad comenta, “todos los días paso el macan para sacar algo de efectivo. A veces me vengo con la barriga vacía porque no me alcanza lo que cobro de pensión”.

Mientras que otros se postran en la cola y aseguran que por lo menos corre rápido la espera y aprovechan para retirar los 11 mil de retroactivo completo en efectivo.

