¿Sabes cuál es el país donde hay mas abortos que nacimientos?

mayo 17, 2019 - 12:34 pm

Aunque usted no lo crea, existe un país donde la tasa de natalidad es más baja que la de abortos en Groenlandia. Conozoca aquí las razones.

Una jóven de 19 años, reveló a un medio internacional, que a su corta edad se ha practicado cinco abortos. «No lo tengo que pensar dos veces. Hablamos abiertamente del aborto, recuerdo que la última vez que me hice uno, se lo conté a todos mis amigos y a mi familia».

«Normalmente uso protección, pero a veces me olvido. No puedo tener un bebé ahora mismo, estoy en el último año de la escuela», explica la joven de Nuuk, la capital del país.

Pero ella, no es la única adolescentes que pese a su edad, se han provocado varios abortos. Desde 2013, se han registrado 700 nacimientos y 800 abortos al año, según estadísticas gubernamentales.

¿Pero por qué tan alta la taza de abortos en Groenlandia?

Groenlandia es la isla más grande del mundo, pero tiene una población muy pequeña: 55.992 personas, según estadísticas oficiales que datan de enero de 2019.

En este país, se legalizó el aborto en 1975. La legalidad del aborto, hace que más de la mitad de las mujeres que se embarazan eligen interrumpir el embarazo. Esto resulta en un índice de cerca de 30 abortos por cada 1.000 mujeres.

En Dinamarca, aunque la cifra sea menor, no deja de ser alarmante, tiene una taza de 12 abortos por cada 1.000 mujeres, de acuerdo a estadísticas oficiales.

En muchos países, incluso donde el aborto es legal y gratuito, esta es una opción cargada de estigma y cargos morales.

En Groenlandia, no es así. Muchas mujeres no ven el embarazo no deseado como algo de lo que deban avergonzarse.

Las dificultades económicas, la viviendas de condiciones precarias y la falta de educación, pueden ser factores que contribuyen a que el índice sea elevado, pero esto no explica del todo este fenómeno que tiene lugar en un país en donde los anticonceptivos son gratuitos y de fácil acceso.

Violencia y abuso sexual

Además de ser testigos de situaciones violentas, los niños son con frecuencia las víctimas.

«Un tercio de los adultos han estado expuestos a alguna forma de abuso cuando eran niños», le dijo a la Corporación de Radiodifusión Danesa Ditte Solbeck, encargado del plan del gobierno para combatir el abuso sexual.

