Revelan tráiler de Spider-Man: Far From Home (+Video)

mayo 6, 2019 - 1:11 pm

Aún no nos reponemos de todo lo que pasó en Avengers: Endgame y ya se revela un nuevo tráiler de Spider-Man: Far From Home, cinta que nos mostraría las nuevas aventuras del ‘trepa muros’ en un mundo que ha sufrido muchos cambios a causa de los poderes de las ‘gemas del infinito’ y el intento de Thanos por destruir la Tierra.

En esta ocasión, Peter Parker tendrá que enfrentar una amenaza mientras está en un viaje a Europa con sus compañeros de escuela. Mientras Spider-Man intenta proteger a los inocentes en escena aparecerá ‘Mysterio’, quien podría ser una gran ayuda para detener a los seres que son una amenaza para todos.

Sin embargo, este tráiler no es para todo el mundo pues está cargado de varios spoilers de Avengers: Endgame. Así que te advertimos de una vez que si no haz visto la película es mejor que corras al cine y luego mires lo que se viene con Spider-Man: Far From Home.

Si ya viste la última película de los Vengadores’ no te puedes perder este tráiler, porque la próxima cinta de Spider-Man calienta motores para lo que pasara en la la Fase 4 del universo cinematográfico de Marvel.

Este tráiler nos muestra cómo el mundo ha asimilado la muerte de Iron Man y cómo Peter Parker intenta ser un mejor superhéroe, sin la ayuda de Tony Stark.

El vídeo también nos ofrece más detalles de ‘Mysterio’, personaje interpretado por Jake Gyllenhaal, quien hasta ahora parece ser un hombre que juega en el bando de de los héroes, pese a que sabemos que es un reconocido enemigo de ‘Spidey’. También podemos ver el nuevo traje que usará Spider-Man.

Ten en cuenta que Spider-Man: Far From Home se estrena el próximo 2 de julio, así que es muy posible que lleguen nuevas imágenes sobre la próxima aventura del héroe arácnido.

Agencias