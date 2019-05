Reportan cierre de vía en Mérida para evitar el paso de gandolas con combustible

View this post on Instagram

¡NO PASARÁN! Cierran vía hacia Mérida en el Anís para evitar paso de cisternas con gasolina Una gran cantidad de conductores han colocado sus vehículos para obstruir la vía evitando así el paso de gandolas cargadas de gasolina hacia la ciudad de Mérida. El cierre se ha producido a la altura de El Anís en El Vigía, municipio Alberto Adriani del estado Mérida, según reportó el periodista Leonardo León, @leoperiodista en su cuenta Tweeter. La intención de la ciudadanía con este cierre es exigir que las estaciones de servicio de la localidad vigiense reciban también su dotación de combustible.