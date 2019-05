Raphael llega hoy a los dorados 75 años: Y sigue siendo aquel (Video)

mayo 5, 2019 - 11:00 am

Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido como Raphael​ (Linares (Jaén), España; 5 de mayo de 1943), es un cantante y actor español, reconocido por ser uno de los precursores de la balada romántica en España y en los países de habla hispana.

Miguel Rafael Martos Sánchez, conocido artísticamente como Raphael, se mudó a Madrid con nueve meses de edad y empezó su carrera como cantante a los tres años, recibiendo el sobrenombre del “Ruiseñor de Linares” y “El Niño de Linares”.Un año después se unió a un coro infantil y a los nueve años fue reconocido como la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo, Austria.

Comenzó su carrera profesional como cantante con el sello discográfico Philips. Para distinguirse asimismo adoptó la grafía “PH” del nombre de la compañía y se “bautizó” como “Raphael”. Sus primeros sencillos fueron “Te voy a contar mi vida” y “A pesar de todo” entre otros. Raphael es conocido internacionalmente por su expresión facial, ya que en cada canción tiende a adoptar gestos altamente dramáticos en su rostro. También posee una voz profunda y grave que ha usado con frecuencia desde el comienzo de su carrera hasta evocar la aproximación de integrante de coro en algunas canciones.

En 1962 ganó tres primeros premios del Festival Internacional de la Canción de Benidorm con las canciones “Llevan”, “Inmensidad” y “Tu conciencia”. Después de estar ligado de manera breve con Barclay Record Label, firmó un contrato con la discográfica Hispavox donde empezó una larga relación artística con el director del sello y más tarde orquestador Waldo de los Ríos y con el cantautor español Manuel Alejandro.1

En 1966 y 1967 representó a España en en XII y XIII Festival de Eurovisión con las canciones “Yo soy aquel” (en Luxemburgo) y “Hablemos del amor” (en Viena, Austria) respectivamente en donde ocupó la séptima y sexta plaza. A pesar de no ganar, fue el mejor puesto alcanzado por España en aquellos tiempos. Tal éxito permitió que su carrera no quedara estancada y que ganara fama internacional.[cita requerida] Sus giras mundiales incluían Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, Unión Soviética y Japón. Su estatus internacional se incrementó con éxitos cómo “Cuando tú no estás”, “Mi gran noche”, “Digan lo que digan”, “Tema de amor”, “Estar enamorado”, “Balada triste de trompeta” (que daría título a la película de Álex de la Iglesia) y “Desde aquel día”.

Al mismo tiempo que Raphael era un éxito en Latinoamérica hizo varias versiones de canciones folclóricas de la región entre las que se incluían “Huapango torero”, “Sandunga” y “Llorona”; temas que fueron un éxito en México.

El 25 de octubre de 1970 apareció en el talk-show The Ed Sullivan Show donde interpretó (en español, inglés e italiano) “Hallelujah” y “Hava Nagila”. Dos meses después volvería a aparecer con las canciones “Maybe”, “When My Love is Around” y “The Sound of the Trumpet” (adaptación al inglés de “Balada de la trompeta”).

En 1975 protagonizó su propio programa en TVE titulado El mundo de Raphael en el que cantaba acompañado de artistas internacionales. También disponía de un programa radiofónico en el que junto a su mujer entrevistaba a personalidades.

En los años 80 reaparecería con singles cómo “¿Qué tal te va sin mí?”, “Como yo te amo” (canción que también grabaría Rocío Jurado), “En carne viva” y “Estar enamorado”. En 1981 fue galardonado con un disco de uranio por sobrepasar los 50 millones de álbumes vendidos a nivel mundial por la discográfica Hispavox.[cita requerida] Entre 1984 y 1985 grabó dos álbumes con canciones compuestas por José Luis Perales cómo “Ámame”, “Yo sigo siendo aquel”, “Dile que vuelva”, la famosa “Y… ¿Cómo es él?” y “Estoy llorando hoy por ti”.

A finales de los años 90, después de terminar un contrato con Polygram, volvió a EMI. En 1998 el artista publicó la primera parte de sus recuerdos: “¿Y Mañana Qué”, desde su infancia hasta su matrimonio en 1972.

En el año 2000, participó en la versión en español del musical Jekyll & Hyde durante siete meses.

Desde 1985 la salud de Raphael se veía afectada por un problema hepático que se vio agravado por un consumo elevado de alcohol y fue a principios del 2000 cuando la salud de Raphael se iba deteriorando rápidamente hasta que en 2003 fue resuelto con un trasplante, del cual nunca se dio a conocer el donante.

Esto convirtió al cantante en un activo impulsor de la donación de órganos. Su convalecencia fue sorprendente por su rápida recuperación, y Raphael anunció que empezaba “una segunda vida”. Estuvo de regreso a los escenarios con su nueva gira De Vuelta tras una pronta recuperación después del trasplante.

El artista está casado con la periodista y escritora Natalia Figueroa con quien tiene tres hijos: Jacobo, Alejandra y Manuel.

