Ramos Allup: “Yo ni me voy a asilar en una embajada ni me voy a ir del país”

mayo 8, 2019 - 9:54 am

El diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, y uno de los señalados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de incurrir en la comisión en flagrancia de delitos como “traición a la patria”, señaló este miércoles que no teme ser apresado por las autoridades venezolanas y que no está dispuesto a esconderse.

“Yo tengo dos roles que voy a cumplir a cabalidad, soy secretario general de Acción Democrática y en mi cargo voy a seguir, soy diputado a la AN por el circuito 3 de Libertador y voy a ejercer mis funciones, si quieren venir a ponerme preso que me vengan a poner preso”, dijo el parlamentario en entrevista radial con Jesús “Chuo” Torrealba.

Asimismo, aseguró que pese a la decisión de la AN de allanarle la inmunidad parlamentaria, continuará en el ejercicio de sus funciones.

“Yo ni me voy a asilar en una embajada ni voy a coger una trocha ni me voy a ir del país legal ni ilegalmente, yo me quedo en Venezuela (…) si quieren venir a ponerme preso ellos saben donde vivo”, agregó Ramos Allup. “No se preocupen, no tomen disposiciones muy especiales que no voy a salir corriendo”, recalcó.

