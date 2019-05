Rafael Nadal: Así como las victorias acepto la derrota con normalidad

mayo 11, 2019 - 8:50 pm

El número dos del mundo, Rafael Nadal, se mostró decepcionado este sábado tras caer en semifinales del Masters 1000 de Madrid frente al griego Stefanos Tsitsipas por 6-4, 2-6, 6-3, asegurando que “no ha sido un buen partido por mi parte”.

“No ha sido mi mejor noche, el otro ha sido mejor y cuando eso ocurre toca perder”, dijo Nadal en rueda de prensa tras el encuentro.

No fue el mejor partido para Rafael Nadal

“No ha sido un buen partido por mi parte”, añadió Rafael Nadal, afirmando que “tenía claro lo que quería hacer, pero no lo he podido hacer porque no tenía las sensaciones”.

“He ganado mucho durante muchos años en esta superficie (tierra batida), este año no está siendo así, estoy quedándome cerca, pero no lo consigo”, dijo Nadal que también cayó en semifinales en Montecarlo y Barcelona.

“Las cosas hay que aceptarlas, pero igual que las victorias en su momento las he aceptado con normalidad, también voy a aceptar la derrota con normalidad. Jugando bien creo que hubiera ganado el partido, pero no he jugado suficientemente bien”, añadió.

“No me voy al hotel contento, pero es que tampoco voy a ganar 15 Montecarlos, creo que puede ser más normal lo que está ocurriendo ahora que los 14 años anteriores (cuando ganaba todo)”, consideró.

“Dicho esto, creo que tengo tenis por delante para seguir aspirando a estos torneos”, aseguró.

Ahora toca “trabajar con la actitud adecuada y confiar en que las cosas van a salir”, concluyó Rafael Nadal.

AFP