¿Qué dicen los signos en el horóscopo de Nicolás Maduro y Guaidó?

mayo 2, 2019 - 11:19 am

Sagitario

(22 de nov. – 21 de dic.)

Nuevas amistades totalmente distintas, ambientes diferentes a los que estabas acostumbrado, serán los que te inyecten de alegría, entusiasmo y te lleven a disfrutar como nunca antes de tu eterna juventud. En asuntos de amor, pensarás más con tu mente y menos con el corazón. Números de suerte: 47, 14, 2.

WALTER MERCADO: Horóscopo del jueves 02.05.19

Si eres nativo del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, el mes de mayo se abre con sorpresas sentimentales, tal vez dejar una persona que ya no te interesa o empezar a salir con otra. No sigas posponiendo más ninguna decisión amorosa. Lo que debes hacer te está dando vueltas en la cabeza y mientras no lo resuelvas no podrás estar tranquilo. Al mismo tiempo, tus facultades intelectuales están en alza. Si tienes idea de estudiar algo relacionado con tu trabajo, carrera o profesión sigue tu intuición porque será lo mejor que puedas hacer.

Horóscopo del 2 de mayo | Un jueves de inicios

Con la Luna entrando al signo de fuego Aries y una vibración especial del número uno, esto te depara en tu elemento.

2 mayo de 2019 Las cosas, en líneas generales, marchan bien. Sé consciente de tu situación actual y no te quejes por nada. Valora lo que tienes y pronto tendrás más dinero para embarcarte en nuevos negocios o proyectos que harán que tu vida sea aún más satisfactoria. No te faltarán ideas. (https://www.20minutos.es/)

Leo

(23 de julio – 22 de agosto)

Estudios y viajes se enfatizan para ti. Se abren ahora las puertas, para poner tus conocimientos al servicio de los demás. Asuntos legales, papeles importantes pasarán por un periodo corto de estancamiento pero luego todo volverá a la normalidad y podrás organizarte mejor. Números de suerte: 7, 41, 28.

2 mayo de 2019 Nuevas oportunidades profesionales están a punto de abrirse paso en tu camino, pero será mejor que las valores con calma para no tomar decisiones equivocadas. En el fondo sabes qué es lo que quieres y qué te conviene, así que debes actuar en consecuencia y ser coherente. (https://www.20minutos.es/)