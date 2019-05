Protesta en La Paraguita de Maracaibo por falta de electricidad

mayo 18, 2019 - 12:14 pm

Los habitantes aseguraron llevar cinco días sin servicio eléctrico que se hace inviable para soportar las condiciones climáticas de las últimas fechas

Tras días de espera, protestar, fue la salida que encontraron para ser escuchados. “Vamos para cinco días sin luz, hoy está llegando agua y no hoy como surtir los tanques de los edificios de La Paraguita. En diciembre se nos daño un transformador y lo costeamos los vecinos. Aparentemente se daño otro y no estamos- dispuestos a cubrirlo nuevamente”, dijo uno de los presentes.

La protesta de suma a las largas colas de gasolina debido a las dos estaciones de servicio cercanas al lugar. Los cuerpos de seguridad dijeron presente en medio de la protesta.

En Santa Lucía también

En los últimos días, a los habitantes del sector Santa Lucía, en Maracaibo, les ha tocado vivir la peor parte de la grave crisis de servicios públicos por la que atraviesa el estado Zulia y por supuesto el país.

Además de la carestía que no les permite hacer una alimentación adecuada, los santaluciteños son víctimas de los embates que produce la larga ida sin retorno preciso de la electricidad. Quienes residen en este lugar emblemático del Zulia, el cual no debería estar pasando por esta situación, tomando en cuenta que es un espacio turístico, señalan que no aguantan la pela, que ya están hartos, pues llevan una semana ininterrumpida sin servicio eléctrico.

El mal comer, las malas noches, los zancudos y ahora el calor han llevado a los lugareños al sufrir quebrantos físicos y mentales que a la larga podrían afectar su salud severamente.

Una moradora del sector afirmó que la falla eléctrica obedece a una avería en los cables subterráneos. “Luego de varias protestas, diligencias y tramites, Corpoelec nos dijo que el estar completamente sin electricidad en esa zona era poco importante restablecer el servicio por tratarse solo de 11 familias afectadas”, manifestó indignada la lugareña.

La mujer comentó que al menos 240 niños se han visto afectados por la falta de electricidad. Algunos se han desmayado en la escuela, mientras que el párroco tuvo que hacer una toma ilegal para poder dar la misa.

Noticia al Día