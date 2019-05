Por encima del bloqueo norteamericano, Venezuela participa en la Bienal de Venecia

mayo 22, 2019 - 9:21 am

Más allá del bloqueo económico que le impuso el imperio norteamericano al pueblo de Venezuela, el ministro del Poder Popular Para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, participa en la 58 edición de la Bienal de Venecia en Italia, con la exposición denominada “Metáfora de las tres ventanas, Venezuela identidad en tiempo y espacio”, a cargo de los artistas Natalie Rocha, Nelson Rangel, Gabriel López y Ricardo García.

Aunque tuvo un retraso de una semana debido a las sanciones del presidente de EEUU, Donald Trump, por la retención del dinero de Venezuela en los bancos europeos serviles al imperio gringo, que impide la compra de medicinas, alimentos y que, obviamente, también trata de impedir el desarrollo de la cultura, actualmente se realiza el evento por todo lo alto y con total normalidad.

La exposición venezolana que abrió con una frase de Aquiles Nazoa: “Tienen la luz de sus ventanas hechas por otras miradas”, comenzó con canciones criollas en la voz y el cuatro de Ramón Vidal Colmenares, quien interpretó piezas como “Caballo Viejo”, “Linda Barinas”, Fiesta en Elorza, entre otras.

En cuanto a las exposiciones, el artista Ricardo García, muestra una propuesta relacionada con el petróleo; Gabriel López, hace su presentación con máscaras, objetos y rituales sobre el origen de Venezuela; Natali Rocha expone sus collages textiles, y Nelson Rangel con pixeles y recursos ópticos muestra la causa y el efecto del imperio.

“Podemos tener muchos problemas, que nos falten cosas, pero no dignidad”, expresó el ministro Villegas Poljak durante la inauguración, y agregó que finalmente lejos de que el bloqueo haya perjudicado la participación de Venezuela en el evento, lo que hizo fue darle publicidad, por cuanto “ha despertó un inusitado interés en el público que visita la Bienal de Venecia”.

El cónsul general de Venezuela en Milán, doctor Gian Carlo Di Martino, agregó que no será el imperio gringo el que tuerza la voluntad de este pueblo bolivariano apoyado en su gobierno revolucionario. “Por encima del perverso bloqueo del presidente estadounidense Donald Trump, allí están los venezolanos residenciados en Europa y la gente nativa de este continente disfrutando de la hermosa exposición”.

“No se pude negar, que son duras sanciones norteamericanas en complicidad con la Unión Europea, pero más fuerte es la voluntad de nuestro pueblo haciendo Patria, con herencia y sangre de nuestros libertadores”, enfatizó Di Martino, mientras hacía un llamado a seguir disfrutando del pabellón venezolano.

El cónsul aprovechó la oportunidad, para llamar a estar actualmente más unidos que nunca a la revolución bolivariana y al presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros que, como buen guerrero, no declina y sigue al frente de la Patria de Bolívar, de esta Patria libre y soberana que nos dejó El Gigante Chávez.

Movimientos sociales asistentes al evento, tomaron la palabra para deplorar el bloqueo, e invocar a la paz y no a la intervención militar que pregona la oposición golpista venezolana y voceros del departamento de estado de los Estados Unidos.

“Metáfora de las tres ventanas, Venezuela identidad en tiempo y espacio” arrancó elogios de la prensa italiana. La revista Segno especializada en actualidad y arte contemporáneo, publicó que Venezuela sorprende con arte vital y palpitante pese al bloque económico y “traen a Venecia los temas del petróleo, la ascendencia, la migración, la rebelión y el antimperialismo”.

Segno consideró que el de Venezuela es un pabellón elegante y atractivo, uno de los mejores de las últimas ediciones, por lo que no puede pasar inadvertido y merece como mínimo una mención especial.

Venezuela participa en la Bienal de Venecia desde 1954, cuando estuvo representada por Armando Reverón y Francisco Narváez. Le siguieron Mateo Manaure, Héctor Poleo, Oswaldo Vigas, Carlos Cruz Diez, Alejandro Otero, ente otros.

La Bienal de Venecia comenzó el 11 de mayo y estará abierta hasta el 24 de noviembre.