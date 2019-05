Pompeo a los venezolanos: “El momento de la transición es ahora”

mayo 4, 2019 - 4:21 pm

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, se dirigió al pueblo venezolano a través de un video difundido en las redes sociales, en el cual señala que “el momento de la transición es este”.

“El momento de la transición es ahora, no más hambre, no más niños sin medicinas, no más represión. Estados Unidos se mantiene firmemente con ustedes en su lucha”, dijo Pompeo.

“Mi mensaje al pueblo venezolano es claro: Estados Unidos está firmemente con ustedes en su búsqueda de la libertad y la democracia. Su valentía y sus voces pondrán a Venezuela en el camino de la libertad y la prosperidad, y nos uniremos con ustedes en cada paso del camino”, expresó.

“Ustedes pueden restaurar un gobierno inclusivo y constitucional. Ustedes pueden crear el futuro, e incluso un futuro brillante (…) para Venezuela”, afirmó Pompeo en el video de poco más de un minuto.

“Ustedes pueden hacer que sus instituciones, su ejército y sus líderes cumplan con los estándares más altos y exigir un retorno a la democracia”, agregó para luego expresar en español: “estamos con ustedes”.

En un tuit anterior, Pompeo también cuestionó la represión ejercida durante un servicio religioso en el estado Táchira, donde motorizados de órganos de seguridad ingresaron a una iglesia católica, lanzando bombas lacrimógenas y profiriendo insultos contra el sacerdote que dirigía la Eucaristía, esto en el marco de las protestas registradas en el país el pasado 1ero de mayo.

My message to the Venezuelan people is clear: the United States stands firmly with you in your quest for freedom and democracy. Your bravery and voices will put Venezuela on the path to liberty and prosperity, and we will partner with you every step of the way. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/poznzEPKYR

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 de mayo de 2019