Pablo Sandoval consigue igualar un récord en las Grandes Ligas luego de más de 100 años

mayo 6, 2019 - 7:23 pm

El venezolano Pablo Sandoval brilló este lunes con los Gigantes de San Francisco a pesar de la derrota 4-12 ante los Rojos de Cincinnati en el Great American Ball Park.

El Panda, que inició en la tercera base, lanzó una entrada en blanco al subirse a la lomita en el octavo episodio, y retirar a los tres bateadores que enfrentó. El carabobeño tuvo una actuación similar ante los Dodgers.

Pablo in his last two appearances: 2 IP | 0 ER | 0 BB | 0 K #LetPabloPitch | #SFGiants pic.twitter.com/Epm6L6c99F

Sandoval también conectó jonrón de tres carreras en el sexto inning, siendo el tercero de la temporada. El carabobeño incluso tuvo una estafada en este cotejo. Su última base roba había sido el 19 de septiembre de 2012.

Sandoval se convierte en apenas el segundo pelotero de la historia moderna, desde 1900, con cuadrangular, base robada e inning en blanco en el mismo juego, el otro es Christy Mathewson en 1905, pero este último tiró juego completo y blanqueo.

With one swing, 🐼 gets us back in this game. #SFGiants pic.twitter.com/3U7vxlyq4V

— San Francisco Giants (@SFGiants) 6 de mayo de 2019