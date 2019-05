Oficina de Naciones Unidas de DDHH exige la inmediata liberación de Édgar Zambrano

mayo 9, 2019 - 12:12 pm

La oficina de Naciones Unidas de DDHH exigió este jueves la inmediata liberación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Édgar Zambrano, quien fue detenido la tarde del miércoles 8 de mayo.

A través de su cuenta en Twitter, @UNHumanRights, escribió: “#Venezuela: Pedimos la inmediata liberación de #EdgarZambrano, diputado de la Asamblea Nacional. Instamos a las autoridades a que detengan los ataques contra la Asamblea Nacional y sus miembros”.

De acuerdo a fuentes policiales a Zambrano le encontraron 9 mil dólares en efectivo.

#Venezuela: We call for the immediate release of #EdgarZambrano, deputy of the National Assembly. We urge the authorities to halt attacks on the National Assembly and its members.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) 9 de mayo de 2019