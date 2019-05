OEA se reunirá este jueves para discutir situación en Venezuela

mayo 1, 2019 - 7:45 pm

La Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirá este jueves ante la situación que atraviesa Venezuela para tratar el tema de ocupación militar, según lo informó Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos.

«Mañana tenemos una sesión extraordinaria sobre el tema: la ocupación militar en Venezuela», declaró Trujillo a los medios la tarde de este miércoles.

Asimismo, al salir de la sesión extraordinaria celebrada este miércoles en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, DC, el representante de Estados Unidos afirmó que «La intervención militar en Venezuela no somos los americanos, no son los colombianos, no son los brasileños, son los cubanos y son los rusos».

Cabe destacar que el venezolano Gustavo Tarre Briceño, representante de la OEA por parte del líder opositor Juan Guaidó, pidió respaldo este miércoles al continente americano, con respecto al levantamiento de la oposición contra el gobernante venezolano, Nicolás Maduro. Tarre reconoció que la oposición hubiera “preferido un resultado distinto” en la rebelión que encabezó Guaidó y que provocó manifestaciones masivas, pero no desembocó en la salida del poder de Maduro, que retuvo el apoyo clave de las fuerzas armadas venezolanas para seguir en la Presidencia.

“Vamos a continuar con la misma lucha, el presidente Guaidó sigue en la calle, se va a enfrentar a un posible riesgo de órdenes de detención. Esta dispuesto a correr ese riesgo y, en ese sentido, le solicitamos a los países representados un respaldo para quien encarna realmente la democracia”, pidió Tarre.

El representante venezolano formuló esa solicitud durante una sesión extraordinaria para evaluar la situación en Venezuela, de la que estuvieron ausentes siete países (Surinam, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Barbados y Belice), como un gesto de respaldo a Maduro.

Con información de Agencias

Noticia al Día