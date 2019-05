Nuevo error en «Game of Thrones»: apareció otro objeto fuera de tiempo y lugar

mayo 20, 2019 - 3:22 pm

Primero fue una taza de café, ahora fue una botella de agua. Más de 15 millones de dólares por episodio, pero a la producción de HBO se le escaparon detalles en «Game of Thrones«. El programa terminó el domingo tras ocho exitosas temporadas, no dejaron pasar.

Apenas un par de semanas después de que algunos fanáticos con ojos de águila descubrieron una taza de café olvidada en una escena del capítulo cuatro, aparecieron un par de botellas de agua que, al parecer, olvidaron actores o parte de la staff de producción.

Las botellas, que se ven en las capturas de pantalla que están a continuación, aparecen varias veces en el transcurso de una escena. Una de ella está escondida justo detrás del pie de Samwell Tarly, papel interpretado por el actor John Bradley-West

Es comprensible que las largas y extenuantes escenas dejen a los actores con sed, pero claramente olvidaron quitar las botellas una vez que el director gritó «¡Acción!».

Aunque el error no fue tan hablado como la taza de café abandonada frente a la vista de Daenerys Targaryen, los espectadores de GOT no lo dejaron pasar, pese a su gran decepción por el desenlace. Game of Thrones es el programa más analizado de la televisión, por lo que sus fanáticos son conocidos por encontrar estos errores.

HBO respondió a las críticas la última vez con humor. «El latte que apareció en el episodio fue un error. Daenerys había ordenado un té de hierbas», dijo el canal en un comunicado.

Mientras que el director de arte de Game of Thrones, Hauke Richter, dijo que «no es raro que los artículos terminen fuera de lugar en el set», y explicó que pasan desapercibidos y pueden aparecer en los cortes finales de películas y programas de televisión

Bernie Caulfield, productor de Game of Thrones, comentó en una entrevista de NPR que estas cosas suceden y agregó: «Si eso es lo peor que encuentran, entonces estamos bien».

Infobae