Novak Djokovic ya piensa en Roland Garros: “He jugado mi mejor tenis en Madrid”

mayo 12, 2019 - 6:14 pm

El número uno del mundo, Novak Djokovic, se mostró feliz este domingo tras ganar su tercer torneo de Madrid afirmando que hizo su “mejor tenis esta semana” en la capital española y que es una inyección de moral de cara a Roland Garros.

“Siento que este torneo ha sido muy importante para mi nivel de confianza porque después del Open de Australia (que ganó) no estaba jugando a mi mejor nivel”, dijo Djokovic en rueda de prensa, tras su victoria en la final madrileña sobre el griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 6-4.

“Necesitaba un empuje extra”, añadió el serbio, afirmando que “creo que he hecho mi mejor tenis en esta semana, esto me da mucha confianza antes de Roma y de Roland Garros donde está claro que quiero jugar a mi mejor nivel”.

Djokovic elogió a su rival de este domingo, el joven Tsitsipas, del que afirmó que su exigente semifinal de la víspera contra Rafa Nadal a tres set (6-4, 2-6, 6-3) pudo haberle pasado factura este domingo.

“Stefanos hizo un gran partido contra Rafa y eso pudo afectar a su juego, hoy no se movía como ayer, quizás por esa fatiga”, consideró Djokovic.

“Mi objetivo era tratar de hacer un break pronto, como así ha sido, he sentido que estaba un paso por delante” durante todo el partido, añadió ‘Nole’.

“En general, he estado por delante, intentaba no darle tiempo, he tratado de jugar rápido, profundo, buscar los ángulos y parece que todo ha funcionado bien esta noche”, dijo un feliz Djokovic.

“Al principio, parecía que lo estaba pasando mal, por los nervios o por la fatiga, sabía que tenía que meterle mucha presión”, insistió el número uno del mundo.

Djokovic mira ahora a Roland Garros, donde ganar a Rafa Nada en una final sería “el reto más importante en tierra”.

AFP