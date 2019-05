Mujica: Situación en Venezuela es compleja, la solución debe ser racional

mayo 1, 2019 - 7:27 pm



El expresidente de Uruguay, José Alberto «Pepe» Mujica señaló que la situación en Venezuela es «compleja» y que se debe buscar una «solución racional». Consultado sobre la postura que debe tener Uruguay ante el caso venezolano, indicó que «en boca cerrada no entran moscas» y que su país «se estaba moviendo».

Por otra parte, Mujica consideró «no hay que ponerse delante de las tanquetas» luego de que un periodista le preguntara su opinión sobre la represión gubernamentales contras las protestas que tuvieron lugar este martes.

En imágenes que recorrieron el mundo, el martes pudo verse cómo la Guardia Nacional Bolivariana arrollaba a los manifestantes con sus vehículos blindados VN-4 «Rinoceronte», de fabricación china. «¿Qué opina sobre las tanquetas atropellando gente?», preguntó el periodista uruguayo Leonardo Sarro de Radio Monte Carlo este miércoles durante un acto por el Día del Trabajador en Montevideo.

«Que no hay que no ponerse delante de las tanquetas», fue la respuesta del ex presidente entre 2010 y 2015 por el Frente Amplio. «Es una barbaridad», agregó una vez que el reportero le preguntó si no tenía nada más para decir.

Con información de Infobae