Muere Eduard Punset a los 82 años «tras una larga enfermedad»

Eduard Punset era una institución, el Carl Sagan español. Abogado, economista y comunicador científico logró acercar la ciencia a todos los españoles

«La gente se ha obsesionado con si hay vida después de la muerte, sin darse cuenta de que lo que importa es si hay vida antes de la muerte. La gente siempre está esperando algo mejor y eso es una mentira como una casa». Eduard Punset (Barcelona,1936) llevaba hasta las últimas consecuencias su optimismo, su positividad y sus ganas de vivir. Y no sólo en frases como la que arranca este texto o en sus libros sobre las recetas de la felicidad, si no también en cada segundo que no desperdiciaba si podía hacer una broma o regalar una sonrisa.

El político y divulgador científico Eduard Punset ha fallecido a los 82 años en Barcelona «tras una larga enfermedad», según ha confirmado su familia en Twitter compartiendo un vídeo homenaje «a quien a lo largo de toda su vida dedicó su formidable talento y energía a divulgar y compartir ideas y conocimientos, apoyándose en su insaciable curiosidad y su eterno optimismo». En 2007 se le detectó un cáncer de pulmón del que logró recuperarse. Pero, finalmente, fueron unos largos años de Alzheimer y no de cáncer los que han apagado la voz de la divulgación de la ciencia en España.

Punset era una institución, el Carl Sagan español. Estudió derecho en Madrid y Economía en Londres. Fue comunicador científico, redactor de la BBC, director económico de la edición para América Latina del semanario The Economist y economista del Fondo Monetario Internacional en EEUU y Haití.

En los últimos tiempos se reveló como firme defensor del procés, aunque desde su ámbito familiar más cercano aseguran a este diario que nunca tuvo esas inclinaciones y que en los últimos años y coincidiendo con los primeros estadíos de su enfermedad neurodegenerativa fue manipulado. En todo caso, Punset antes de ser divulgador científico fue político. Primero militó en el Partido Comunista de España, de la que se exilió en 1958 porque la policía iba a detenerle, según cuenta. Por el mundo nacieron sus hijas (Nadia en París, Elsa en Londres y Carolina en Washington).

Regresó tras la muerte de Franco y en plena Transición retomó su carrera política. Como afiliado a la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez fue conseller de Economía con Tarradellas y llegó a ministro de Relaciones para las Comunidades Europeas. Después dejó el partido y durante un año fue diputado con Convergència i Unió (CiU).

Pero volvió con Suárez y, de la mano de su Centro Democrático Social (CDS), fue elegido eurodiputado. Estuvo en la Cámara europea siete años, hasta 1994. Los últimos tres, como independiente: también se dio de baja del CDS tras la dimisión de Suárez.

Las reacciones a su muerte también han empezado a sucederse a través de Twitter, entre ellas muchas de ciudadanos anónimos que le agradecen haberles despertado el interés por la ciencia.

En un mensaje en su cuenta de esta red social, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, destaca que «entre sus muchas facetas, Eduard Punset dedicó la mayor parte de su vida a enseñar a los demás todo lo que sabía, lo que iba aprendiendo».

«Desde sus «Redes» hizo sencillo lo complejo, nos acercó a la ciencia. Gracias infinitas por hacernos pensar y aprender, por hacernos mejores», concluye el reconocimiento de Sánchez.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha sumado a las condolencias por su muerte y ha escrito: «Hoy hemos perdido a Eduard Punset. Gracias por todo el conocimiento, la lucidez y la inmensa bondad que nos dejas. Hiciste lo complejo más comprensible para aprender y alimentar nuestras ganas de cambiar el mundo. Mi pésame a familiares y allegados».

¿Y cómo un hombre dedicado a la economía, a la política y a la comunicación acaba dedicándose a la ciencia? Es el fracaso del partido político Foro en 1995 el que le hace cambiar de rumbo aceptando llevar el programa Redes, el programa que le cambiará la vida a él y a muchos espectadores.

Con su imagen inconfundible -pelo a lo Einstein- y su voz tan parodiada, fue el divulgador científico de la tele, 18 años al frente del programa Redes de La 2. Un verdadero fabricante de best sellers y un divulgador científico que logró acercar a los españoles las ideas y teorías científicas del mundo.

Después llegarían los libros divulgativos, que cada vez eran más de autoayuda que de ciencia, pero entre los que se encuentran libros que nada tienen que envidiar a otros de la misma categoría. Es el caso de El viaje de la felicidad o El alma está en el cerebro.

Dejó para la historia grandes frases que serán difícilmente olvidadas y que eran auténticas lecciones de vida como «ninguna de tus neuronas sabe quién eres» o «yo he aprendido más de los animales que de los hombres». Lecciones para alcanzar la felicidad. De hecho, Eduard Punset participó junto con Luis Rojas Marcos, Margarita Álvarez, Carlos Chaguaceda y Eduardo Jaúregui, y dejó algunas recetas para alcanzar la felicidad como «no mires atrás» y «aprende a compartir la alegría y el dolor de los demás».

Punset no era científico, ni siquiera divulgador, pero consiguió hacer que la ciencia interesara a muchos y logró poner la ciencia en la televisión y que a una buena parte de los españoles les interesara. Con Redes (Redes 2.0 desde 2008) abordaba en cada programa un tema único, con entrevistas a importantes personajes científicos y debates que hacían interesante algo impensable hasta el momento.

Punset presentó y dirigó durante 18 años el programa Redes de TVE, donde entrevistó a prestigiosos científicos como los cosmólogos Lawrence Krauss, Leonard Susskind y Max Tegmark, los biólogos Richard Dawkins o Lynn Margulis o el etólogo Frans Waal sobre el origen del Universo y la vida, la evolución biológica, la naturaleza humana y animal o el destino del Homo Sapiens, la Tierra y el Cosmos.

Hasta que Punset decidió abandonar. Fue en una entrevista a EL MUNDO en la que anunció que dejaba la divulgación científica tras una época de demasiadas críticas para centrarse sólo en la autoayuda con la creación del gabinete Apoyo Psicológico Online (Apol) donde intentaba «responder a las preguntas de tantísima gente sobre los qué les pasa por dentro».

Su trabajo como comunicador científico y su trayectoria fueron reconocidas con varios premios a lo largo de su vida como el de la Asociación Española de Científicos (2011) o el Jaume I de la Generalitat Valenciana, la Creu de Sant Jordide la Generalitat catalana en 2011 el Premio Ciudad de Alcalá de las Ates y las Letras en 2012.

