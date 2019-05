Miranda, hija de Juan Guaidó y Fabiana Rosales, cumplió dos añitos

mayo 3, 2019 - 11:03 pm

Miranda Guaidó, hija de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y Fabiana Rosales, celebró este viernes su segundo cumpleaños, y sus padres no desaprovecharon la oportunidad para dedicarle un emotivo mensaje.

El líder de la oposición publicó un tierno mensaje para su primogénita a través de las redes sociales. “Gracias por enseñarme todos los días. FELIZ CUMPLEAÑOS número 2. Estamos más cerquita”.

“No te puedo ocultar que llegaste en un momento difícil, no por ti, tu solo nos has dado luz, difícil por el momento que vive Venezuela, tu país, la tierra de tus bisabuelos y ancestros, se debate su propia existencia como Republica, en que el venezolano no puede convivir con el estado”, contó.

“No todos tus amiguitos y primitos pudieron venir pues se encuentran muy lejos del lugar donde jugaban cuando estaban chiquiticos como tú, pero a pesar de lo difícil de este momento, has reafirmado uno de los valores más importantes de la vida, la constancia, algunos le llaman esperanza y la renuevas todos los días con tu sonrisa”, siguió.

Por su parte, Rosales compartió una imagen acompañada de la menor. “Cuando estés grande y te contemos todo esto, estoy segura que estarás muy orgullosa, porque el país en el que vas a crecer, será uno de oportunidades, donde los niños rían y sueñen dentro de él, será el país en el que podrás salir andar en bicicleta por la cuadra, sin miedo, en el que serás toda una profesional y con tu talento aportarás para su desarrollo”, dijo.

La menor se hizo viral en las redes sociales luego de una entrevista realizada el jefe parlamentario luego del presunto asedio a su hogar. En ese momento, la menor se llevó toda la atención por sus gestos y reacciones ante las cámaras.

