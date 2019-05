Mira cómo fue anotada la carrera más lenta en la historia del béisbol y con mucho estilo (Video)

mayo 1, 2019 - 10:12 am

En béisbol se necesitan anotar más carreras que el equipo rival para obtener la victoria en un juego, sin embargo un niño demostró que no siempre se debe llegar rápido a la goma.

La carrera fue anotada en cámara lenta por el pequeño Lennox en un partido de béisbol menor. El peloterito recorrió de la tercera base al home con mucha paciencia y tranquilidad que parecía que los aficionados estuvieran controlandolo los movimientos del jugador con un control remoto. En el béisbol se utiliza la repetición o camará lenta para apreciar algunos jugadas del encuentro, aunque en este caso se vivió en carne propia sin necesidad de la tecnología.

La peculiar carrerita causó desesperación en los espectadores como entrenadores que asistieron al parque. Al niño se le vino la idea para hacer esto luego que su coach de tercera base lo mandara a correr hasta el plato “con todas sus fuerzas”, deja de ser irritante y hasta resulta simpático verlo.

A mitad de camino, incluso, uno de los adultos que manejaba al equipo trata de apurarlo y darle un pequeño empujón, pero qué va, el niño a lo suyo. Se molestó y siguió su lento camino hacia el home, para anotar la carrera con una gran deslizamiento de cabeza, al mejor estilo de las Grandes Ligas. El pequeño Lennox quedará para la historia por anotar la carrera más lenta en la historia del béisbol.

If any of you need a laugh, the coach told my cousin to run home as fast as he can and he delivered pic.twitter.com/VpBBzIEtzf

— ratby (@TabbyRodriguez) 29 de abril de 2018