Maverick Viñales fue el más rápido en los ensayos libres de este viernes en el MotoGP

El español Maverick Viñales (Yamaha) realizó este viernes el mejor tiempo combinado en las dos sesiones de ensayos libres del Gran Premio de Francia, delante de su compatriota Marc Márquez (Honda) y del francés Fabio Quartararo (Yamaha).

«Habrá que ver cómo es el tiempo mañana (sábado) porque puede ser complicado», subrayó Viñales, considerando que si quiere «estar delante en la carrera (del domingo) hay que acertar en la sesión de clasificación» del sábado, que puede verse marcada por las condiciones meteorológicas.

Disputada con un tiempo cubierto por la tarde, la segunda sesión de ensayos libres vio a los pilotos ir más rápido que en la primera de la mañana, cuando Quartararo realizó el mejor crono.

Varios de los pilotos en esa segunda sesión estuvieron por debajo de la barrera de 1 minuto y 32 segundos, una actuación que solo el joven Quartararo, de 20 años, logró realizar por la mañana.

Las Yamaha se muestran por tanto en buena forma antes de los ensayos clasificatorios del sábado y la carrera del domingo.

Aunque Márquez, actual líder del Mundial, quedó segundo en la clasificación combinada de este viernes, pese a que las Honda siguen sin dar lo mejor de sí mismas, como mostró la caída de su compañero Jorge Lorenzo, cuarto, en la primera sesión de ensayos.

«Las sensaciones de hoy han sido fantásticas y estoy muy contento porque hemos podido trabajar en la buena dirección, como siempre», estimó Márquez.

Su compañero Lorenzo lamentó no haber podido evitar la caída.

«El inicio de hoy, con la caída de esta mañana, no ha sido el ideal. Estaba rodando demasiado inclinado y no he podido evitarla», explicó.

Fabio Quartararo, tercero, que había logrado la pole position en el precedente Gran Premio de España, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia de la MotoGP, se mantuvo también entre los primeros.

Quartararo dominó al principio

Las Ducati oficiales quedaron en la quinta posición (Andrea Doviziosio) y la sexta (Danilo Petrucci).

En cuanto a las KTM, el francés Johann Zarco, que estaba entre los diez primeros por la mañana, solo puedo ser decimoséptimo en el tiempo combinado en una moto siempre difícil de pilotar como lo mostraron las dos caídas de su compañero español, Pol Espargaró, en la segunda sesión, aunque terminó séptimo en la clasificación entre los dos ensayos.

El español Alex Rins (Suzuki), actualmente segundo en el campeonato, a un solo punto de Márquez, quedó bastante lejos (16º), igual que Valentino Rossi (Yamaha), 14º tras haber roto su cadena en la primera sesión.

En la primera sesión de ensayos libres, Quartararo superó en la clasificación a las Ducati de Andrea Dovizioso y de Danilo Petrucci.

La sorpresa en esa primera sesión llegó por parte de las KTM, que realizaron el sexto mejor tiempo con Pol Espargaró y el noveno con Johann Zarco.

Márquez, en esa primera práctica, solo pudo ser quinto, mientras que Rins había sido decimoséptimo.

La tercera sesión de ensayos libres y los ensayos clasificatorios tendrán lugar el sábado, mientras que la salida de la carrera el domingo está fijada a las 14h00 locales (12h00 GMT).

