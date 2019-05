Mario Isea dice que Venezuela “no invade embajadas”

mayo 3, 2019 - 2:20 pm

El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, dijo hoy a Efe que el gobierno de Nicolás Maduro “no invade embajadas”, sino que se rige por el Derecho Internacional, la Convención de Viena y la Carta de las Naciones Unidas.

España afirmó el jueves que no tiene intención de entregar al opositor venezolano Leopoldo López tras la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo de Venezuela, y confía en que se respete la inviolabilidad de la residencia del embajador español en Caracas, donde se encuentra.

“Lo estamos reclamando, y estamos haciendo ese planteamiento en el marco de la ley y esperamos que el Gobierno español actúe en consecuencia”, indicó Isea.

Preguntado por si España no accede a entregarlo, respondió que la diplomacia venezolana es “de paz”.

“Nosotros no somos amenaza para nadie (…) Nosotros no invadimos embajadas”, subrayó el embajador.

Por el contrario, lo que en este momento procede es “la comunicación de Estado a Estado, Gobierno a Gobierno”, precisó, y “esperar el desarrollo de los acontecimientos” sin precipitarse.

“Es un momento de reflexionar -planteó-. No puede dejarse meter en una trampa el Gobierno español; el Gobierno nuestro no se va a dejar ni quiere ninguna confrontación por causa de gente que no respete la Constitución ni el Derecho Internacional ni nada que se les perezca”.

EFE