Marco Rubio alerta sobre una posible orden de captura contra Guaidó

mayo 1, 2019 - 10:50 pm

El senador republicano Marco Rubio aseguró que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, conspiraba contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo cual sería del conocimiento del mandatario nacional y de sus aliados de Cuba.

En tal sentido, según Rubio, esto obligaría a Moreno a dictar una medida de arresto contra el presidente de la Asamblea Nacional y líder de la Operación Libertad, Juan Guaidó; esto como una estrategia «para salvarse.»

«Maduro y los cubanos saben que Maikel Moreno estaba conspirando contra el régimen de Maduro. Fuertes indicios de que intentará salvarse emitiendo una orden de arresto para Juan Guaidó. Podría ser esta noche”, escribió en su cuenta de Twitter.

#Maduro & Cubans know @MaikelMorenoTSJ was plotting against #MaduroRegime. Strong indications he will try to save himself by issuing an arrest warrant for @jguaido.

Could come as early as tonight.

— Marco Rubio (@marcorubio) 2 de mayo de 2019