Marco Rubio: Maduro llama a la negociación para ganar tiempo

mayo 16, 2019 - 8:09 pm

El senador estadounidense Marco Rubio se pronunció sobre las reuniones que factores del gobierno y de la oposición venezolana han sostenido con mediadores noruegos, en la búsqueda de una salida a la crisis que vive el país.

«¿Cómo puede una negociación ser una negociación de buena fe cuando Maduro todavía está deteniendo y persiguiendo a miembros destacados del movimiento democrático y de la Asamblea Nacional de Venezuela?», cuestiono el político norteamericano a través de su cuenta en Twitter.

Agregó que “de una forma u otra, los días de Maduro están contados en Venezuela. Incluso los miembros del régimen se dan cuenta de que no puede acceder a los fondos para reconstruir la red eléctrica o PDVSA, y no pueden poner fin a las sanciones o al aislamiento diplomático. No se trata solo de eliminar a Maduro, sino de restaurar la democracia”.

Precisó que es necesario apoyar el trabajo de las naciones democráticas para lograr una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela. «Pero tengan en cuenta que Maduro ha utilizado repetidamente las negociaciones para ganar tiempo y dividir ala oposición. Las sanciones de Estados Unidos sólo serán eliminadas con el retorno de la democracia real», advirtió.

Noticia al Día