Magistrada Marisela Godoy se retira de TSJ y desconoce decisión del ente

mayo 1, 2019 - 6:06 pm

La magistrada Marisela Godoy se retiró de una reunión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), realizada este miércoles, por su desconocimiento ante la decisión que emitirá el órgano judicial en las próximas horas.

“Mi presencia en ese recinto estaba demás, por cuanto la decisión que será expresada en instantes, y al cual no tengo acceso, tengo la imposibilidad de emitir un pronunciamiento acerca de lo que me es ajeno y ya está elaborado por el Organismo”, indicó Godoy en un comunicado.

Los integrantes de la Sala Plena del TSJ se reunieron este miércoles primero de mayo luego de los hechos suscitados el martes en la base aérea La Carlota, en Caracas.

Lea a continuación el comunicado completo de Marisela Godoy:

Las consideraciones iniciales antes de tomar la decisión, fueron pletóricas de expresiones políticas propias del discurso oficial de los últimos años. Es decir, una visión eminentemente distinta a la esencia de la supuesta razón que nos convocaba en el día de hoy. Quedó claro que el TSJ es la plataforma por excelencia de el estado de derecho que ellos conciben y defienden.

En cuanto a la decisión que hoy será adoptada por esta Alta Jerarquía, me es desconocida. Y en la misma situación se encuentran los magistrados quienes tampoco tienen conocimiento de su contenido, elaborado previamente así como del alcance jurídico y político que habrá de tener el mismo.

Mi presencia en ese recinto estaba de más, por cuanto la decisión que será expresada en instantes, y al cual no tengo acceso la ignoro y tengo la imposibilidad de emitir un pronunciamiento acerca de lo que me es ajeno y ya está elaborado por el consenso del Organismo. Pedí la palabra ante los Magistrados de la Sala Plena manifestando mi inconformidad por la fórmula que ya se ha hecho costumbre, como es la de desconocer el contenido del fallo que trae consecuencias a todo el país.

Por otra parte, expresé como venezolana que deploraba cómo en los últimos años se ha instaurado una posición maniquea respecto a lo distintos factores del país, calificando de apátridas a aquellos que no concuerdan con la posición política de cualquier otra persona, y lo que es peor, se niega el reconocimiento del otro, lo cual trae un mal tremendo con la instauración de la intolerancia y el desconocimiento de los valores que ésta engendra.

Me duele profundamente como principios como el diálogo, el consenso y el acuerdo se han demonizado, y que si bien es cierto en el exterior son una máxima y un valor, para nosotros es un grito de guerra, porque esos vocablos que engendran de suyo valores, se han convertido en sinónimo de negocios turbios y deleznables, con lo cual, sufrimos la desgracia de convertir a nuestros compatriotas en enemigos.

La Paz es un valor que no se puede confiscar y nos pertenece a todos por igual. En razón de observar una posición monolítica en cuanto a la decisión que ha de ser expresada en medios de comunicación, y cuyos alcances y contenido desconozco, y por cuanto mi presencia en el día de hoy aquí no es más que ocupar físicamente una silla en esta Alta Jerarquía, me retiro y abandono la sede.

Noticia al Día