LVL: "Si hubiese unas elecciones el presidente de la AN ganaría

mayo 10, 2019 - 11:17 am

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló este viernes que “el evento del 30 de abril no era un evento final y era normal que no fuera el evento final”.

Asimismo, indicó en una entrevista con el periodista Román Lozinski, transmitido por el Circuito Éxitos 99.9 FM, que “hay dos errores que se cometen en el análisis del 30 abril y 1 de mayo. El primero, es decir que eso estaba listo, que Maduro iba a salir del poder el mismo día. El segundo, es que la gente piensa que todo fue un fracaso. Las dos son falsas”.

“Los conflictos de poderes sin instituciones que sean respetadas por ambas partes, terminan en el mismo nivel que una guerra”, sumó al tiempo que resaltó que “el 30 de abril, un civil estaba buscando una alternativa distinta a ir a la marcha del primero de mayo como siempre. Él tiene que buscar rutas nuevas para generar participación”.

Destacó que con Leopoldo López “allí lograron algo importante, lograron liberar al preso políticos más famoso del mundo. No se va a ver nunca que una acción militar esté representada por un civil”.

“Los militares que quisieron participar no lo hicieron porque están midiendo riesgos. El sector militar es corporativista, va a actuar de manera unida. Esa batalla no se ganó porque no había mayoría”, agregó.

Comentó que las estadísticas dicen que “si hubiera unas elecciones, el presidente de la Asamblea Nacional ganaría. El sector militar podría quedarse con el poder. Sin tener nada que ver con la Asamblea Nacional, o podría ponerse de acuerdo con la Asamblea y poner un Gobierno de transición”.

Con información de Sumarium