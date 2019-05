Leopoldo López: «Lo del 30 de abril es parte de una grieta que romperá el dique»

mayo 2, 2019 - 5:04 pm

«No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura»

Desde la embajada de España en Venezuela, el dirigente opositor, Leopoldo López, recalcó que lo ocurrido el martes es la «primera fase para lograr el cese de la usurpación.

«La madrugada del 30 de abril recibí un indulto de Guaidó. Militares y policías me liberaron del arresto domiciliario en el que estuve 5 años. Desde el silencio no descansé ni un solo día; desde el silencio trabajé para construir el momento que estamos viviendo para la libertad de Venezuela. No le tengo miedo a la cárcel, no le tengo miedo a Maduro, ni le tengo miedo a la dictadura», resaltó.

«Quiero decirle a los venezolanos que estamos en este momento en la fase del cese de la usurpación de la Operación Libertad» dijo el dirigente opositor y resaltó que esta involucra a todos los venezolanos porque esta sería una operación que lo «que busca es materializar el cese de la usurpación».

«El quiebre ha comenzado, la fisura que se abrió el 30 de abril y se convertirá en una grieta y ella romperá el dique».

Aseguró que puede dar testimonio de que hay efectivos militares que están en contra de Maduro porque se ha reunido con ellos. «Durante mas de tres semanas recibí reuniones con comandantes, generales y representantes de la Fuerza Armada y nos comprometimos a contribuir con el cese de al usurpación y este es un proceso irreversible porque juntos se puede hacer la fuerza necesaria con el pueblo».

Manifestó que hay militares que han apoyado el proceso porque saben que no están solos y que antes no lo hacía porque tenían miedo.

«He conversado con gobiernos de todo el mundo en comunicación fluida, países del Grupo de Lima, países de latinoamericano, europeos. Estamos construyendo una coalición que no tiene comparación», destaco el líder de Voluntad Popular.

«Todos compartimos la coalición de las elecciones libres en Venezuela».

«No queremos imponer una dictadura, lo que se va a lograr es que los venezolanos vayamos a una elección con condiciones libres para sacar a Venezuela de la condición critica que esta viviendo».

Aclaró que lo sucedido el martes no fue un intento de golpe de estado, «lo del martes es parte de un proceso que llevará al cese de la usurpación».

Sobre lo ocurrido el martes mencionó que había mucha gente en conocimiento de lo que estaba planteado y «ese fue el primer paso no como lo definitivo».

«Mando un mensaje a los componentes ustedes son parte fundamental de esta lucha, no están solos».

Asimismo, el líder opositor recalcó»Yo no he dejado de estar activo, que estaba en silencio es otra cosa; me mantendré activo y estoy convencido que lograremos el cese de la usurpación. Nos hemos preparado para esto, no es improvisado».

Señaló que ha recibido muchas llamadas de la comunidad internacional: «no estamos solos y no nos van a dejar solos».

Finalmente, dijo: El siguiente paso es continuar con esta fase del cese. Nos estamos preparando con mucha seriedad para el siguiente paso que es el gobierno de transición. Espero se logre en semanas el cese de la usurpación».

