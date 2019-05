La tortura continúa: Zulianos largan la mano con un cartón por falta de electricidad

mayo 7, 2019 - 5:53 pm

Y de “ñapa”, una turba de zancudos amargan las calurosas noches

Los zulianos siguen abrumados por el complejo trance de electricidad adicionando la temporada de calor que inició con la particular plaga de zancudos, que se hace notar con el zumbido en el oído.

Se va la luz, nos enojamos, sudamos y empieza la reproducción de las quejas desesperadas, añadiendo a la lista la plaga de zancudos que pica y se extiende debido a la contaminación desatada.

“Mijo esto no se aguanta, cómo es posible que uno tenga que pasar toda la madrugada con un cartón en la mano o improvisando un abanico pa’ refrescar y espantarle los zancudos a los viejos y niños”, comenta la señora Chinca Ríos a Noticia al Día.

El buzón de quejas que nunca falta es la electricidad y el inhumano cronograma de cortes que en la mayoría de las zonas de Maracaibo, se programan durante toda la madrugada, afectando el dulce encuentro con Morfeo.

“Paso toda la noche sin luz, ayer se me fue a las tres de la tarde y me regresó a las ocho de la mañana de hoy, y ¿sabéis cuánto me duró? Media hora; no volvió más hasta las once de la mañana. No se aguanta el calor, nos estamos quemando”, dijo la señora Esther Montiel mientras hacía una larga cola en el banco.

Muchas personas añaden que por no poder dormir llegan al trabajo modo “zombie” y con muchas picaduras de zancudos. “Me tengo que espantar la plaga con un cartón duro porque cuando siento el zumbido del zancudo me provoca arrancarme la oreja. Ve que me levanto es de mal humor y obligado para ir a trabajar, después de una noche de función por tanta tortura a la que estamos sumergidos”, expresó Alfonso Carreño.

Ancianos, enfermos y niños son los más exasperados por las largas horas de oscuridad a las que estamos sometidos los zulianos. La rutina de las personas ha sido modificada abruptamente por un problema que hasta los momentos no tiene solución, se habla de 30, 60, o 90 días para que finalice la crisis eléctrica pero nadie asegura un rápido desenlace, mientras los ciudadanos siguen largando el brazo, adoptando personalidad de “zombie”, modificando rutina y con una vida desgastada como cédula.

Johsué Morales

Fotografías: José López

Noticia al Día