Jugó a la ruleta rusa con un amigo en San Francisco y lo mató

mayo 13, 2019 - 4:09 pm

Eran apenas las siete de la mañana del Día de las Madres cuando un estruendo asombró a los habitantes de la calle 176C del barrio Ezequiel Zamora del municipio San Francisco

Dos amigos que desde la noche anterior ingerían licor, decidieron jugar a la mortal ruleta rusa. Juan Carlos Rojas Chacón, de 38 años, le dijo a su amigo que le disparar para ver si lo mataba. “¿A que no me matas?”, le dijo al hombre con quien bebía licor y de quien las autoridades policiales no suministraron su nombre.

“¿A que si te mato?”, le respondió el hombre armado al tiempo que accionó el arma. La primera vez no detonó el proyectil pero en el segundo intentó disparó. La bala le alcanzó el cuello de Chacón y murió casi en el acto. Detectives del CICPC están tras el homicida.

Noticia al Día