Josh Hamilton será exhaltado al Salón de la fama de Texas el 17 de agosto

Josh Hamilton realmente no ha pensado mucho en el béisbol desde que sus problemas de rodillas terminaron su carrera, aunque eso no le impide jugar. El Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2010 en estos días está mirando y, a veces, entrenando a sus hijas que juegan softbol.

Josh Hamilton ahora es más papá

»He estado recuperando el tiempo perdido con mis niñas, siendo papá. Tengo un rancho cercano a College Station, y me pasó el tiempo allí», dijo Josh Hamilton este lunes, después de que los Texas Rangers dijeran que ingresará al Salón de la Fama del equipo. »Realmente no había pensado mucho en el béisbol. Es una de las cosas de las que nunca me importó mucho ver el juego, pero me encantaba jugarlo más que nada».

Hamilton, quien cumplirá 38 años el martes, no ha estado en un juego de los Rangers desde que jugó en su temporada regular final de 2015, aunque después de eso fue a los entrenamientos de primavera con el equipo.

El ex alcalde de Arlington, Richard Greene, quien durante su mandato de 1987-97 jugó un papel importante para lograr que el equipo adquiriera un nuevo estadio para luego mantener a los Rangers en Arlington, se unirá a Hamilton para ingresar al Hall de Texas en una ceremonia a celebrarse el 17 de agosto antes de enfrentar a los Minnesota Twins.

»Es un gran honor. Si tuviera que pensar, hace 15 o 20 años, si estuviera en algún Salón de la Fama en este momento de mi vida, habría dicho que no», dijo Hamilton. »Así que, obviamente, tengo que agradecerle al buen Dios y a los Rangers en los que tuve los mejores años de mi carrera».

Hamilton bateó .290 en sus ocho temporadas de Grandes Ligas, con 200 jonrones y 701 carreras impulsadas en 1,027 juegos. Con Texas, estuvo seis temporadas jugando 697 partidos, con un promedio de bateo de .302, 150 jonrones y 531 carreras producidas. Pegó 814 imparables, con 164 dobles y 17 triples.

Nunca anunció oficialmente su retiro y dijo que quería estar listo para ir a su rancho, subirse a un tractor y ser padre. Dijo que está disfrutando de la vida.

»Te mentiría si dijera que todavía no siento que puedo salir a jugar», dijo Josh Hamilton . »Entonces recuerdo por qué renuncié. Solo para estar ahí para mis chicas».

