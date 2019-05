John Bolton: “EE.UU. continuará cortando los lazos entre Cuba y Venezuela”

mayo 8, 2019 - 5:50 pm

El asesor de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, advirtió este martes que la nación norteamericana no cesará en sus esfuerzos por romper el apoyo que mantiene Cuba sobre Venezuela.

“Estados Unidos continuará cortando los lazos entre Cuba y Venezuela. El control de Cuba sobre Venezuela terminará cuando el pueblo venezolano defienda la libertad”, escribió Bolton en su Twitter.

Las palabras del funcionario continúan así la línea expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que Washington impondrá más sanciones y un “embargo total” contra La Habana si continúa el apoyo militar hacia el Gobierno de Nicolás Maduro.

Por su parte, las autoridades de la isla han desmentido la presencia de cuerpos militares en Venezuela, y asegura que únicamente se encuentra “personal médico en misión humanitaria”, según palabras del ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 8 de mayo de 2019