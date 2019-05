Jesús Seguías: La negociación es lo que va salvar el país lo antes posible

mayo 16, 2019 - 4:59 pm

El presidente de la encuestadora Datincorp, Jesús Seguías, enfatizó que la única salida a la crisis que atraviesa Venezuela es la negociación, la que a su juicio «va a salvar el país lo antes posible». Hizo un llamado a que se impulse de forma contundente esta opción, a la vez que desestimó la aplicación de elecciones libres como una solución.

Aseguró que esta hipotética situación equivaldría al «cese de la usurpación» propuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, la cual rechazó.

Sostuvo que Nicolás Maduro se rehúsa a ir a un «proceso de elecciones libres», porque recibiría «una paliza descomunal». Dijo que los venezolanos tendríamos que pasar por un lapso de dos o tres años para empezar a estabilizar el país. Hizo énfasis en darle prioridad al tema de la crisis económica, la seguridad ciudadana y reinstitucionalización del Estado.

A través del programa Vladimir a la 1, por Globovisión, cuestionó que se debatiera el tema de la legitimidad de Nicolás Maduro, puesto que este no debería ser el enfoque; y manifestó que «él (Nicolás Maduro) no es en este momento útil para encontrar una solución a las 5 mega crisis que estamos viviendo».

A su juicio, el primer mandatario nacional debería avocarse a ayudar y facilitar una salida a a la crisis.

A propósito de las sanciones, dijo que aunque aún no han sido evaluadas como tal en el último estudio de la encuestadora, a su juicio «han sido el único recurso no militar que se ha utilizado para forzar al gobierno a una negociación». Sostuvo que las sanciones «no tumban gobierno», sino que son empleadas como un elemento de presión.

La solución a la crisis pasa por la negociación:

Seguías ve como única solución a «la crisis venezolana» el método de las negociaciones; no obstante, dijo que esto ocurriría, «sólo que con un detalle: con muertos o sin muertos».

«Los políticos venezolanos no están a la altura de la crisis que estamos viviendo», agregó.

Seguías lamentó que la crisis que atraviesa la nación no se esté resolviendo entre venezolanos y dijo que «es una vergüenza que los Estados Unidos y Rusia estén resolviendo el problema de Venezuela».

Desestimó la propuesta realizada por el presidente del Parlamento nacional, Juan Guaidó, en el que propone tres puntos básico para solventar la crisis: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Declaró que «ese mantra no va a funcionar» porque para que haya cese de la usurpación, tienen que ocurrir dos cosas: «Nicolás Maduro renuncia, o lo sacan por la fuerza».

Esto último ocurriría sólo a través de tres opciones que descartó: a través de la rebelión popular, que «está descartada por miedo», el mismo que a su juicio «cunde a las Fuerzas Armadas», razón por la cual tampoco hay un golpe militar, siendo esta la segunda opción. O mediante la intervención militar, no obstante aseguró que «a Venezuela no va a llegar a ningún soldado para exponer su vida, mientras los venezolanos no actúen con determinación».

«Voluntad popular está propiciando las negociaciones en Noruega»

Seguías elogió la iniciativa de Voluntad Popular de propiciar las negociaciones en Noruega, a pesar de que a su juicio, anteriormente el partido se había mantenido «renuente a las negociaciones».

Sostuvo que antes del 30 de Abril ya el líder de la tolda naranja, Leopoldo López, estaba trabajando en el tema de las negociaciones con el país nórdico.

Declaró que las sanciones tienen un límite para que no afecten a la población. No obstante, manifestó su preocupación ante la última medida del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de suspender vuelos, desde y hacia Venezuela, por cuanto afectará a quienes no sólo reciben remesas sino también medicinas.

Sin embargo, matizó que «si la comunidad internacional afloja las presiones, Nicolás Maduro se quedará por el resto de su vida gobernando en Venezuela».

El presidente de Datincorp dio a conocer que «la inmensa mayoría de los venezolanos quiere una solución rápida, pero sin guerra». Es por ello que rechazó una rebelión civil.

Sostuvo además que no estaba planteado un golpe militar y que la diplomacia internacional habría sido enfática, al declarar «que no van a enviar sus tropas a Venezuela». Pidió a los venezolanos no desesperarse ante salidas «aparentemente rápidas».

Después del 30A «la mayoría de la población piensa que Nicolás Maduro seguirá siendo presidente»

El presidente de Datincorp declaró, a propósito de una medición que se realizó el pasado 10 de febrero, que más de la mitad de los venezolanos pensaba en ese entonces que iba a haber un cambio de gobierno.

No obstante, posterior a los acontecimientos que se llevaron a cabo el 30 de abril, que calificó como un «fracaso político y militar» aunado al «fracaso del 23 de febrero», «la mayoría de la población piensa que Nicolás maduro seguirá siendo presidente».

Añadió que esto sucede en gran medida debido a que «los resultados obtenidos por la oposición venezolana no han generados buenas noticias en los últimos días» por lo que «el nivel de desesperanza se está incrementando». Sin embargo, advirtió: «Decir que el gobierno se está fortaleciendo no es verdad». «Yo siento que el gobierno no tiene futuro».

Manifestó que uno de los puntos críticos donde se ve perjudicado el gobierno es en el tema de la electricidad. «Nada más se requieren para el sistema eléctrico 40 mil millones dólares para que el país logre estabilizarse». Y estimó que «no hay manera de que el gobierno los pueda conseguir».

«El país tiene 5 megacrisis»

Para el presidente de Datincorp, el país tiene 5 megacrisis y no una, a diferencia de lo que muchos creen. Dijo que estas sólo se resuelven a través de la estrategia del consenso y no de la confrontación:

1. Crisis económica; que a su vez genera una crisis de salud y el éxodo.

2 Crisis de seguridad.

3. Crisis de servicios públicos.

4 Crisis humana, de carácter ético y emocional: «Quizás esta es la peor de la crisis», aseguró. «Tenemos un país destrozado emocionalmente. No sólo están destrozados los que están adentro sino los que están afuera». «En la calle hay odio, en la calle hay amargura, hay ira».

5. Crisis de carácter político: «El foco de los políticos está en la crisis política, no en las demás crisis». Sin embargo, Seguías aseguró que resolviendo la crisis política se pueden resolver todas las demás.

Esto depende, dijo, «de cómo lo hagamos, de forma violenta o a través de la confrontación o en forma de consenso». Sostuvo que «el gobierno cree que a través de la confrontación puede lograr una desenlace a su favor». Pero «quien se enfoque sólo en la crisis política está traicionando el resto del país».

Globovisión