Instalan piquete de la GNB en las afueras de La Barraca

mayo 4, 2019

Este sábado a las afueras de la Circunscripción Militar de Maracaibo – La Barraca, se instaló un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Se presume que fue colocado para impedir el paso de los manifestantes opositores, quienes se movilizaran hoy hacia los comandos militares, como convocó el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

La movilización estaba convocada para las 10:00 am, pero pasadas las 11:00 am en Maracaibo no ha iniciado.

En este orden, hasta ahora, el Core 3 no presenta ninguna situación irregular. Sin embargo, el el Cuartel Libertador también se presenta un piquete policial.

