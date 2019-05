Hijo de Vicente Fernández asegura que su padre no es homofóbico

mayo 9, 2019 - 9:31 am

Luego de que saliera a relucir que el cantante Vicente Fernández habría negado un trasplante de riñón porque el donante era gay, su hijo utilizó la prensa mexicana para defenderlo de tales acusaciones.

Vicente Fernández Jr. reiteró que su papá se encuentra en un buen estado de salud tras diagnosticarle un cáncer en el hígado y aseguró que no existía ningún donante gay como se especulaba en los medios de comunicación.

“Mi padre está bien de salud, bendito Dios… se decía que existía un donante, pero no había donantes gay. En primer lugar, era un proceso de espera de seis a siete meses mínimo, si nos iba bien, y no se podía esperar, por eso se operó de la manera que se operó”, explicó Fernández (hijo).

Continuó diciendo: “Mi padre nunca declaró acerca de ser homofóbico, ni tener una preferencia sexual de alguna persona. Lo único que dijo es que nunca iba a dormir con el hígado de otro cañón”, apuntó.

El hijo mayor del cantante, además, reveló que esta situación se viene suscitando desde hace varios años y no desde hace pocos meses como se rumoró.

Vicente también aprovechó para comentar que estaba dispuesto a donar el órgano a su padre, pero él no lo dejó: “Por algún posible error o efectos secundarios, mi padre se negó, no porque él tuviera efectos, sino porque yo no fuera a vivir alguna situación en contra de mi salud física por hacerle donado parte del hígado, (él estaba) cuidando mi integridad”.

Agencias