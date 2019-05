Gustavo Tarre: Maduro estuvo negociando condiciones para abandonar el país

mayo 1, 2019 - 9:20 pm

Gustavo Tarre, embajador de Venezuela designado por Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguró que Nicolás Maduro mantuvo conversaciones el día de ayer 30 de abril para abandonar el país.

«Se estaba conversando no era tanto si Maduro se iba o no se iba, sino para dónde se iba y en qué momento» explicó el embajador durante unas declaraciones ofrecidas a los medios la tarde de este miércoles. Además, aclaró que no sabía hasta qué punto había llegado tal negociación, pero sí conocía que al final hubo un cambio de planes, «No sé hasta dónde había llegado esa negociación, lo que sí sé es que a última hora hubo un cambio de planes», comentó.

«La negociación es para saber cuándo se van, qué día se van y para dónde se van» especificó el embajador, «en eso sí estamos abiertos a dialogar», sentenció.

