Guanipa: “Entramos en una espiral indetenible que sacará a Maduro del poder”

mayo 2, 2019 - 11:10 am

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, realizó un recorrido por los diferentes puntos de concentración que se realizaron en Maracaibo atendiendo a la convocatoria de marcha del 1 de Mayo que hiciera Juan Guaidó, presidente de la AN, y aseguró que tras la puesta en marcha de la Operación Libertad “esto es irreversible, comenzó el fin de estos sinvergüenzas.”

“Yo estoy convencido de que esto es irreversible, comenzó el fin de estos sinvergüenzas. Vamos a lograr la Venezuela que todos soñamos de la democracia y de la libertad”, alentó Guanipa frente a la multitud que se congregó en la avenida Delicias con 5 de Julio de Maracaibo.

El líder opositor hizo un llamado a seguir el lineamiento establecido por Guaidó y mantenerse muy atento a las convocatorias de los próximos días. “Si nos dispersamos nos fregamos. Tenemos que estar unidos y pendiente de cualquier instrucción”, al tiempo que animó a la población a “no desmayar en esta lucha por el cese de la usurpación”.

“Cada uno de los pasos tiene que ser visto como el ascenso de escalones hasta llegar a la meta y eso tenemos que tenerlo claro.”, aseveró Guanipa.

Según refirió Guanipa, la «Operación Libertad» se adelantó producto de ciertas circunstancias que así lo provocaron. A su juicio, lo que debe ocurrir a lo sucesivo es la “intensificación del conflicto” para exponer las contradicciones internas y conseguir la solución del problema. “Entramos en una espiral indetenible que sacará a Maduro del poder”.

“Tenemos la tendencia de sentir que no hemos avanzado y no podemos actuar de esa manera. Ayer definitivamente avanzamos” refiriéndose a la definición de un importante número de funcionarios militares que se sumaron a la movilización liderada por el presidente de la AN. Al respecto, indicó que la represión ejercida por algunos funcionarios serviles, es lo único que le queda al gobierno nacional.

Fotos: Cortesía.

