Guaidó: Ya ni mencionan la guerra económica, la inventaron y la perdieron

mayo 21, 2019 - 12:27 pm

Este martes, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el presidente del parlamento, Juan Guaidó expresó que los venezolanos no estuvieron de acuerdo con las pasadas elecciones presidenciales del 20 de Mayo.

Juan Guaidó: «Llaman disociación o locura acunado están alejando de la realidad, cuando creen que dijiste o hiciste cosas que no pasaron… el Gobierno cada vez esta más disociado. Las Fuerzas Armadas saben quienes son los responsables de la crisis, no es cierto que sea una falsa guerra económica… Venezuela tiene muy claro que colapsaron al país».

«Todos sabemos que lo que nos arrastró aquí fue no celebrar elecciones libres y justas… pregunto, ¿la fanb están dispuesta a apoyar esa locura?… llevar a Venezuela a la catástrofe?… Queremos elecciones realmente libres».

«Le temen a elecciones verdaderamente libres, ellos evaden esa alternativa, invito no a reflexionar sino a tener un mínimo de raciocinio, no hace falta tener dos dedos de frente para entender que una elección libre abre el cambio en Venezuela».

«Vamos a seguir avanzando en la ruta planteada, hemos sostenido reuniones con varias organizaciones del mundo…, una ruta que adoptó Venezuela, en la que confía el país».

«Raciocinio para no ir al colapso total, no hay diagnóstico ya, estamos hablando de ponerse del lado de la Constitución, que no vengan con el cuento de que la Constituyente sirve para algo, esto no tiene nada que ver con las sanciones».

«Vamos a seguir insistiendo en todos los terrenos de lucha… se han atendido más de 70 mil venezolanos en los campamentos de ayuda humanitaria… Venezuela ganó su derecho a ser libre y vamos a manifestar el derecho en las calles».

«Esto es causa de la corrupción y de la ineficiencia, nosotros vamos a seguir avanzando con la ruta planteada, con el ejercicio de la mayoría, ellos ya no confunden a nadie ni en el mundo ni en Venezuela, nosotros estamos claros con la ruta planteada».

«Reitero, las Fanb debe construir una alternativa clara a la solución de los problemas de los venezolanos, a interrelacionarnos, la mayoría ya tomó la decisión solo falta un pequeño sector que estamos seguros que no se van a dejar arrastras a la catástrofe… «El pueblo lo que quiere es la normalidad, la tranquilidad, vamos a respaldar el acuerdo en mesa hasta lograr los objetivos planteados, que cese la usurpación en Venezuela».

Noticia al Día/ Avance