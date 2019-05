Guaidó: nos quisieron engañar con un diálogo en Noruega

mayo 19, 2019 - 10:10 am

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se reunió este sábado con sus seguidores en Guatire en el estado Miranda en el marco de la «Operación Libertad».

Desde una tarima, en el Guaidó se dirige a los venezolanos opositores:

Según el presidente de la Asamblea Nacional, la Organización de Naciones Unidas, ONU, reconoció que el 25% de los venezolanos están en emergencia humanitaria y le adjudicó la culpa a Nicolás Maduro y «sus actos de corrupción. Vendieron a Venezuela».

“Están tan débiles que nos quisieron engañar con un diálogo (…) fuimos a la invitación de un país como lo hemos hecho con la Unión Europea y el Grupo de Contacto, agradecemos todos los esfuerzos pero aquí estamos nosotros claros y no nos van a confundir (…)”, advirtió el dirigente opositor.

Sí, si fuimos (a una reunión), pero aquí no hay nada que entablar. Aquí todo el país sabe lo que quiere y necesita no nos confudamos”, reiteró en su intervención.

«Ya basta que nos vean la cara de tontos a los venezolanos. No nos dejemos confundir. Aquí la ruta ha sido clara y ustedes la conocen: Cese a la usurpación, Gobierno de Transición y Elecciones Libres”

“Por ahí otros se encierran, no solamente ahora con la soledad en un palacio, si no que no hacen acto de gobierno, se llaman gobierno en resistencia, en resistencia está el pueblo de Venezuela que no tiene agua, que no tiene comida”.

“Este señor se volvió loco, hablando de misión vivienda y siguió estancado, por ejemplo, ¿de dónde sacan las cabillas para construir?, ¿de dónde sacan el cemento que está parado y detenida la industria?».

«No confundamos los objetivos con mecanismos, por Venezuela estamos dispuestos a sacrificar todo… Yo entiendo que se pueda sentir cansancio, pero la realidad es que hemos logrado muchísimas cosas desde enero».

» «La luz, el agua, son derechos (…) debemos exigir que no sea algo extraordinario… Hay escasez de gasolina en Venezuela, que lo sepa el mundo. El Gobierno no nos va a joder más, ya basta, ya basta que nos vean la cara de tontos».

«Ya en este punto no vamos a pedirle nada a la FANB, sino exigirle que se ponga del lado de la Constitución, ya basta».

Para finalizar, el presidente Guaidó aseguró que ya llegó el momento de Venezuela y que el Gobierno dirigido por Nicolás Maduro, «está derrotado».

Noticia al Día