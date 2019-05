Guaidó convocó los trabajadores a paros escalonados desde este 2M hasta lograr la huelga general

mayo 1, 2019 - 12:48 pm

A la FANB: «Van a contar con el respaldo del gobierno de transición para ejercer la soberanía y libertad del país».

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, manifestó que la oposición seguirá en las calles hasta lograr la libertad de Venezuela.

El jefe del Parlamento venezolano convocó a los trabajadores públicos a realizar paros escalonados, a partir de mañana 2 de mayo, hasta lograr la huelga general en el país. «Mañana, vamos a acompañar la propuesta de paros escalonados hasta lograr la huelga general», resaltó.

De igual manera, desde la concentración de El Marques, en Caracas, comentó ante la multitud, que hoy primero de mayo, los trabajadores venezolanos no tienen nada que celebrar. «Ese aumento de salario ya se espumó», añadió el líder opositor.

Por otro lado, envió un mensaje a la Fuerza Armada Nacional: «Van a contar con el respaldo del gobierno de transición para ejercer la soberanía y libertad de este país. Hablamos con los militares, no lo puedo decir, porque estamos en dictadura, pero tengan claro algo, no solo seré yo, ahora todos vamos hablar con los militares», puntualizó.

Sobre los acontecimientos de ayer 30 de abril, en el país, Guaidó señaló: «Pensaron que ayer sofocaron la protesta, vamos a seguir nen la calle hasta lograr la libertad de Venezuela. Lo que sacrificamos no ha sido en vano, ni lo será por lograr nuestro objetivo: unir al país. Estamos cerca del cese de la usurpación; no les voy a precisar día, semana, hora, pero estamos en el camino correcto. No hay vuelta atrás, vamos con todo».

Finalmente, aseguró que el Gobierno aumentará la represión y tratará de perseguirlo.

