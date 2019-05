Guaidó convocó a los venezolanos a la calle este miércoles 1M

mayo 1, 2019 - 7:00 am

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó envió un mensaje a los venezolanos la noche de este martes y dijo: «Nicolás Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país en este camino para el cese de la usurpación».

En el vídeo, se declara el «legítimo comandante de la Fuerza Armada Nacional», y según él, hoy inició la fase definitiva para el «cese de la usurpación».

«La protesta genera resultado», la protestas causó que mandatarios en el mundo se pronunciaran en torno a Venezuela. Aseguró que es necesario que para rescatar al país se requiere salir a las calle y a los puntos de concentración definidos.

Mencionó que el movimiento militar logró la salida a la calle de Venezuela en cada rincón y felicitó a los militares de la fuerza armada que decidieron respaldalo.

«No solo el pueblo de Caracas, sino de todas las ciudades del país se tomaron las calles en respaldo a la Operación Libertad. Sabemos que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela», expresó el líder opositor.

Aseguró que las informaciones son ciertas, cuando se habla de que Nicolás Maduro tenía todo listo para irse, «han sido fuerzas extranjeras las que lo han obligado a quedarse», aseguró Guaidó.

«En Venezuela no existe la posibilidad de un Golpe de Estado a menos que me quieran apresar a mi», manifestó el diputado y a su vez afirmó que Nicolás Maduro no quiere darle la cara al país.

Juan Guaidó convocó a que este miércoles toda Venezuela saliera a las calles en la búsqueda del «cese de la usurpación» a través de la denominada «Operación Libertad».

Mañana continuamos con la ejecución de la #OperaciónLibertad. Iniciamos la fase final y estaremos de forma sostenida en las calles hasta lograr el cese de la usurpación. ¡Vamos con todo, con más fuerza y determinación!#ConTodoPaLaCalle https://t.co/ep1vC824j6 — Juan Guaidó (@jguaido) May 1, 2019

