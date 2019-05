Guaidó: Si encuentran un piquete entréguenles nuestro mensaje

mayo 3, 2019 - 10:54 pm

La manifestación convocada para este 4 de mayo se dirigirá a los comandos militares



Durante una rueda de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en compañía de la junta directiva del Parlamento, invitó a toda la población a marchar este 4 de mayo hasta los comandos militares de forma cívica y pacífica, evitar la confrontación y tratar de integrar a cada funcionario policial que encuentren en los piquetes. “Mañana sábado vamos a ir a entregar un documento sencillo, una proclama a la Fuerza Armada para que atienda el llamado y luche por las elecciones libres”.

“Hoy Venezuela esta decidida a ser libre. Mañana a las 10 de la mañana, en paz, sin morder el peine de la violencia, al primer peine, regresamos, vamos es a hablarle, a invitarlos a que se reincorporen porque sabemos que hay muchos que se quieren sumar”, dijo el jefe parlamentario.

En el mismo orden, recalcó que no esta pidiendo que los soldados se pongan de su lado. “No estamos pidiendo que los militares se pongan de mi lado. Estamos pidiéndole que se pongan del lado del pueblo, de su país, del lado de la constitución y ella nos avala unas elecciones libres. Esto se trata de todos, de la vida.”

“Altos oficiales, oficiales medios se han pronunciado. Hay descontento en la familia militar, vendrán nuevos pronunciamientos, nosotros no pedimos golpe sino que se sumen a la defensa de la Constitución… ¿Que si son más? Hay muchísimos militares descontentos. Nosotros no estamos pidiendo enfrentamientos; estamos pidiendo que apoyen la transición para que haya gobernabilidad y podamos llegar a las elecciones libres”.

“Hay un respeto a la línea de mando, buscamos la gobernabilidad, atender la crisis, la ayuda humanitaria, rechazamos la presencia de aviones rusos no autorizados, la presencia de cubanos en la FANB”, recalcó.

Según el diputado, hay militares “que se ponen a favor de la constitución y Venezuela” y rechazan la gestión del presidente Nicolás Maduro.

Guaidó trasmitió su “más sentido pésame” a los familiares de los venezolanos que fallecieron por las protestas de los últimos días y detalló que 271 venezolanos “han sido asesinados simplemente por protestar mientras que Maduro esta sentado usurpando funciones en Miraflores”.

“Estamos trabajando por la libertad, también sabemos que siguen trabajando paramilitares. Sabemos que destituyeron a un policía por proteger a civiles de paramilitares. Tengan muy claro, va a haber justicia para esos asesinatos.”

En el mismo orden, destacó que el 30 de abril y el 1 de mayo, se registraron más de 97 manifestaciones a su favor en todo el país… “Ratificamos el liderazgo con el pueblo, en la calle.

Con respecto al juicio que propone el TSJ contra el primer vice presidente de la AN, dijo que “Edgar Zambrano está trabajando en definitiva por Venezuela (…) no lo pueden culpar de la crisis eléctrica, del agua, comida y gas… Zambrano está hablando de soluciones a lo que pasa en Venezuela, él no es culpable de nada de eso”.

En relación a los presos políticos: “Esperamos más liberaciones, ya vieron lo que ocurrió con los que custodiaban a Leopoldo López, las bajas y deserciones suman ya miles, esto viene a configurar un estado de ánimo, buscamos la restitución de la normalidad, de la vida”.

“Si el régimen hace algo en el consulado de España, en Caracas, estaría violando la Convención de Viena, sería un severo error secuestrar a un huésped, violarían territorio español”, finalizó.

¡Seguimos en la calle! Mañana sábado, a las 10:00 am, nos movilizaremos a las principales unidades militares en todo el país. En paz, a seguir sumando y sin caer en provocaciones. Atentos a los puntos de concentración que serán anunciados en @Presidencia_VE. #VzlaEnPieDeLucha — Juan Guaidó (@jguaido) May 3, 2019

Noticia al Día