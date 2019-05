“Game of Thrones”: un vaso de Starbucks se coló en escena de Daenerys

mayo 6, 2019 - 1:03 pm

Aunque fueron las revelaciones, romances y giros en la trama los que captaron la atención de los fans de “Game of Thrones” durante la emisión del cuarto capítulo de la octava temporada, hubo un error que no ha pasado desapercibido por el público.

En “The Last of the Starks”, una escena mostró un increíble error que tiene como protagonista un vaso de la conocida marca Starbucks.

El objeto, que evidentemente no corresponde al tiempo ni la trama de la serie, pareció en el encuadre junto a Daenerys Targaryen en uno de los momentos decisivos: cuando se da cuenta del poder de atracción de Jon Snow con la gente.

Por la posición en la que está el vaso todo apunta a que se encuentra frente al asiento de Jon Snow (Kit Harington), así que el error podría haber sido de él; sin embargo, no puede descartarse que se trate de un product placement para promover la marca.

En Twitter, algunos usuarios bromearon con la situación, mientras otros aseguraron que tratándose de la temporada final de una de las series más importantes de HBO no debería haber esos errores.

