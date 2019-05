Fedecámaras reporta 30% de desempleo en el Zulia

mayo 21, 2019 - 7:11 pm

El último 30% son contratados en empresas y devengan salarios trabajando o no

El segundo vicepresidente de Fedecámaras Zulia, Ricardo Acosta, conversó este martes con Noticia al Día sobre los últimos acontecimientos económicos y comerciales en la entidad.

En días anteriores, Marcos Delgado, presidente de Fedecámaras en Mérida, informó que 35% de los comercios del casco central de la entidad han cerrado de manera definitiva, debido a la crisis económica y las fallas del servicio eléctrico. A esto, Acosta indicó que en el Zulia no hablan de un cierre total, porque “el comerciante zuliano se niega a hacer un cierre total de su empresa, hablamos de paros parciales, cierre parcial de los establecimientos porque no pueden dejar de trabajar sino no cubren nóminas o gastos”, dijo.

De igual forma, Franco Cafoncelli, presidente de Fedecámaras Zulia, aseguró que reducir la jornada laboral de la administración pública y de las empresas privadas, tal como lo anunció el Gobierno Nacional, “va en contra de la intención del sector productivo del Zulia que busca producir, trabajar, hacer las cosas que tenga que hacer de cualquier manera”.

Por su parte, Acosta expresó que reducir las horas laborales, va en contra del desarrollo del Estado,“mientras menos trabajemos, menos producimos”.

La escasez de gasolina también afecta a los comercios, esto lo aseguró Acosta y explicó“el que resuelve con planta eléctrica ya no tiene como echarle el gasoil o gasolina, los zulianos hemos hecho de todo para no parar pero estas políticas económicas asfixian al trabajador”, dijo.

Sobre el nuevo sistema cambiario entre privados con la banca nacional, de acuerdo con la resolución N° 19-05-01 el Banco Central de Venezuela (BCV), autorizó la creación de mesas de cambio en los bancos, a través de las cuales se podrá comprar y vender divisas. Acosta expresó que “eso no se está aplicando. Si tú vas a un banco a cambiar por dólares, te dirán que no hay dólares. Esto no soluciona nada porque no son medidas estructuradas o planificadas, son aisladas unas de las otras”, señaló.

Los controles nos han llevado al fracaso. Hay inflación hasta en dólares

Al ser cuestionado por un número de cifras de las pérdidas económicas calculadas en la entidad, Acosta resaltó que ellos manejan la cifra de 200 millones de dólares en pérdidas en el mes de marzo, pero cree que esa cifra ya ha sido superada entre abril y mayo.

“A veces no vemos las medidas en el momento, sino después. Cuando el fallecido presidente Hugo Chávez empezó a inventar cosas, no vimos las medidas en el momento porque había mucho dinero, las consecuencias se vieron después”, de igual forma informó que manejan la cifra de cinco mil personas que han perdido sus trabajos en Maracaibo debido a los cortes eléctricos y de los saqueos.

“Sin embargo, las tasas de desempleo son desconocidas debido a que el Banco Central de Venezuela dejó de dar esas cifras. No obstante, nosotros manejamos un 30% de desempleo en el estado. Del 70% restante, el 40% es en economía informal y los últimos 30% son contratos en empresas trabajando o no, porque hay empresas que siguen pagando nómina y no tienen producción. No llega al 10% las empresas trabajando al 100%”, explicó Acosta para NAD.

