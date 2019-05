Fedeagro: Las sanciones no afectan al sector alimentario

mayo 7, 2019 - 9:41 am

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Aquiles Hopkin, informó que este martes llega al país un cargamento con 164 mil bolsas con semillas de maíz, que alcanza para sembrar 120 mil hectáreas.

Hopkin aseguró que la entrada de ese barco al puerto venezolano, demuestra que las sanciones estadounidenses no afectan al sector alimentario.

“No ha entrado la semilla de maíz porque no la han pagado; las sanciones no afectan el tema alimentario, las sanciones no afectan las semillas, el fertilizante, el agroquímico, ni los alimentos terminados”, dijo.

Sostuvo que la compra de “maíz, arroz, azúcar, aceite” y otros insumos, prueban que las sanciones que ha impuesto Estados Unidos sobre el gobierno, no afectan la alimentación de los venezolanos y que, por el contrario, estos alimentos llegan al país “cuando el gobierno consigue dinero”.

Comentó que el gremio estima que en Venezuela actualmente hay semillas que pertenecen a la producción nacional y algunas que quedaron del 2018, lo que alcanza para sembrar otras 100 mil hectáreas.

Afirmó que con estas semillas y el cargamento que llega hoy al país, se pueden sembrar “unas 220 mil hectáreas” abarcando el 20% del consumo nacional.

El representante de Fedeagro aseveró que la crisis que afecta al sector, se ha agudizado. “Yo creo que en este año 2019 probablemente estamos frente a la crisis del sector agroalimentario nacional, más profunda de los últimos 50 años”, dijo.

Reiteró que no tienen los insumos que necesitan para comenzar a sembrar y que entre las importaciones y la producción nacional “no alcanzamos el 40% del consumo” de las familias venezolanas.

Unión Radio