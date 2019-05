Fanáticos celebran hoy el Día de la Guerra de las Galaxias

mayo 4, 2019 - 6:18 am

El Día de la Guerra de las Galaxias o Día Stars Wars se celebra desde hace algunos años en todo el mundo para rendir homenaje a una de las sagas cinematográficas con más seguidores. La elección de la fecha se debe a un juego de palabras a partir del popular saludo “Que la fuerza te acompañe”, que en inglés se traduce como “May the Force be with you”, y que guarda similitud con “May the fourth be with you” (que significa “Que el 4 de mayo te acompañe”). De hecho, en Twitter se usa hoy el hashtag #maythe4thbewithyou.

Escrita y realizada por George Lucas, la saga Stars Wars dio inició al subgénero de la “ópera espacial” dentro de la la ciencia-ficción. Muchos encuentran sus raíces en antiguos filmes del Far West, así como en las historias de Flash Gordon y de Ulises. La partitura de John William que forma parte de la banda sonora de La guerra de las galaxias (1977) se ha convertido también en un “hit parade” mundial.

Muy Interesante