Enjambre de abejas retrasó el juego de Rojos y Gigantes en el Great American Ball Park

mayo 6, 2019 - 9:36 pm

No había ni una gota de lluvia en el Great American Ball Park, pero el inicio del partido del lunes entre los Gigantes y Rojos estuvo retrasado. Eso ocurrió porque un enjambre de abejas cerca del terreno llamó la atención de todos.

El primer lanzamiento fue postergado 18 minutos debido a que había un enjambre de abejas en la malla de protección, lo que provocó que los umpires y jugadores mantuvieran su distancia mientras esperaban que las abejas se fueran volando.

We were delayed due to bees, if you can bee-lieve it. pic.twitter.com/WaB6ljZMqi

— San Francisco Giants (@SFGiants) 6 de mayo de 2019